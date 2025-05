Saiba como Luva de Pedreiro vai pagar dívida de R$ 3 milhões ao ex-empresário

Ainda de acordo com os documentos, Luva de Pedreiro teve que transferir 30% de seus rendimentos mensais a Allan Jesus até que houvesse a quitação do valor de R$ 5,2 milhões. O cumprimento da medida, entretanto, não avançou conforme esperado. Durante os meses seguintes à decisão, os depósitos realizados foram inferiores ao previsto, e, em algumas ocasiões, sequer houve repasse de valores à conta determinada pela Justiça.

A disputa judicial entre as partes não é recente e se estende desde 2023. Inclusive, a Justiça determinou a quebra do sigilo bancário de Iran Ferreira à época, exigindo a apresentação dos extratos bancários e contratos com empresas de publicidade nos 12 meses anteriores. Queria mensurar os lucros do influenciador para garantir execução parcial da dívida.

Atualmente, o processo encontra-se em fase de execução, e a decisão obriga Iran Ferreira a arcar integralmente com as quantias determinadas, sob pena de novas sanções legais em caso de descumprimento.

“A quantia não condiz com o investido em sua trajetória e tampouco cobre os prejuízos de imagem”, afirmou o agente à época.

“Tentaram me derrubar, mas esqueceram que no meu sobrenome tem Jesus. Os humilhados serão exaltados. E aqueles que ajudaram a criar e disseminar, nas redes sociais, a narrativa e o roteiro para me destruir? Nem os próprios amigos ele ajudou… Mas Deus vê tudo. Agora, RECEBA!”, escreveu.