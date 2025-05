Reencontrando bom futebol, Reinaldo soma excelentes números no Mirassol; confira

A regularidade e a importância ofensiva de Reinaldo têm sido cruciais para a boa campanha do Mirassol. O clube busca se firmar na elite do futebol brasileiro com um estilo de jogo ofensivo, pouco comum entre times de menor orçamento.

O Mirassol aposta na liderança e no faro goleador de Reinaldo, lateral-esquerdo ex-São Paulo e Grêmio. Em excelente momento, o camisa 6 já marcou quatro gols nas seis primeiras rodadas do Brasileirão. Ele figura entre os vice-artilheiros da competição, ao lado de atacantes como Pedro (Flamengo), Pablo Vegetti (Vasco) e Pedro Raul (Ceará), ficando atrás apenas de De Arrascaeta, do Flamengo, que lidera com cinco.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Estou feliz em viver esse momento aqui no Mirassol. Temos um time que não se intimida, procura o ataque o tempo todo, e essa é uma receita que tem dado certo. Temos feito grandes atuações”, destaca o lateral de 35 anos. Ele é o quinto jogador em atividade com mais jogos na Série A, somando 380 partidas.

VEJA: Nenê abre o jogo sobre pouco tempo em campo na atual temporada pelo Juventude

Bons resultados e desempenho acima das expectativas

Com apenas uma derrota em seis rodadas, o Mirassol soma 7 pontos e ocupa a 14ª colocação. Assim, a distância para o G6, que garante vaga na Libertadores, é de apenas dois pontos. Um dos destaques da campanha foi a goleada por 4 a 1 sobre o Grêmio, com dois gols de Reinaldo justamente contra o ex-clube. Desde que chegou em janeiro como principal reforço do ano do centenário, ele disputou 17 partidas, marcou cinco gols e deu duas assistências. Os gols vieram de diferentes formas: um de falta, um com bola rolando e três de pênalti.

Marca histórica e consistência na elite

Na última rodada, Reinaldo voltou a decidir. Marcou, nos acréscimos, o gol de empate no 2 a 2 contra o Atlético-MG. Com isso, chegou a 78 participações em gols na Série A. Ele segue como o lateral com mais gols e assistências no Brasileirão desde 2003, ano em que começou a era dos pontos corridos. Para efeito de comparação, o ex-lateral Juan (Flamengo) tem 73, enquanto Fábio Santos (ex-Corinthians) soma 63, segundo o Transfermarkt.