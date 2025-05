Real Valladolid x Barcelona: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes se enfrentam em partida válida pela 34ª rodada do Campeonato Espanhol / Crédito: Jogada 10

Líder em campo no Campeonato Espanhol. Neste sábado (3), o Barcelona visita o Real Valladolid às 16h (de Brasília), em partida válida pela 34ª rodada de LaLiga. A bola rola no Estádio José Zorrilla e o técnico Hansi Flick deve poupar alguns jogadores do Barça de olho na partida de volta da semifinal da Champions, na próxima terça-feira, 6 de maio. Onde assistir A partida terá transmissão ao vivo na ESPN e Disney+ (streaming).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora LEIA MAIS: Real Madrid quer antecipar chegada de Alexander-Arnold para o Mundial de Clubes Como chega o Real Valladolid O time que tem Ronaldo Fenômeno como gestor já está rebaixado no Campeonato Espanhol e fez uma péssima temporada. Com a pior campanha de LaLiga, o Real Valladolid tem somente 16 pontos em 33 jogos e o brasileiro vem sendo muito criticado pelos torcedores do clube, que querem a saída do ex-jogador. Além disso, são sete derrotas seguidas, com apenas uma vitória nos últimos 14 jogos. Contudo, para receber o Barça, o técnico Álvaro Rubio terá somente o desfalque de Karl Hein, lesionado.

Como chega o Barcelona Por outro lado, o Barcelona faz uma grande temporada e sonha em conquistar todos os títulos possíveis. Após as conquistas da Supercopa da Espanha e da Copa do Rei em cima do Real Madrid, o Barça quer se manter na liderança do Campeonato Espanhol para confirmar o terceiro caneco nacional. Ao mesmo tempo, o time segue vivo em busca de uma vaga na final da Champions e encara a Inter de Milão na próxima terça-feira (7). No primeiro duelo, as equipes ficaram no empate por 3 a 3, na Catalunha. Dessa maneira, a expectativa é que o técnico Hansi Flick poupe alguns jogadores neste sábado, para ter o time completo no duelo contra a Inter de Milão. Lewandowski e Koundé, machucados, são os desfalques confirmados para este duelo contra o Real Valladolid. No entanto, o goleiro Ter Stegen, recuperado de lesão, pode ganhar uma oportunidade.