Real Madrid quer antecipar chegada de Alexander-Arnold para o Mundial de Clubes

O Real Madrid se movimenta nos bastidores para reforçar o elenco para o Mundial de Clubes da Fifa. De acordo com informações do jornal espanhol ‘As’, o clube merengue tenta antecipar a contratação do lateral-direito Trent Alexander-Arnold, de 26 anos. LEIA MAIS: Guardiola pensa em aposentadoria ao fim do contrato com o City

O contrato de Arnold com o Liverpool encerra em 30 de junho de 2025 e ele poderia chegar sem custos ao Real Madrid. No entanto, o Mundial de Clubes começará em 14 de junho e os espanhóis querem contar com o jogador na primeira fase do torneio. Para isso, será necessária uma negociação entre os clubes e o próprio jogador. Segundo informação do 'As', Alexander-Arnold terá de abrir mão de seu último salário, avaliado em 900 mil euros (R$ 5,7 milhões), e o Real teria de pagar uma compensação ao Liverpool de até 2 milhões de euros (R$ 12,8 milhões). O interesse do Real em acelerar esse processo acontece por Carvajal estar voltando de uma grave lesão. Além disso, Lucas Vázquez não fez uma grande temporada e não é visto como uma solução para a lateral direita.