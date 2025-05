Palmeiras não renovará com Mayke e Marcos Rocha

Por outro lado, os medalhões Mayke e Marcos Rocha não terão seus contratos renovados. Ambos enfrentam dificuldades físicas com lesões recorrentes e, apesar da importância histórica no elenco comandado por Abel Ferreira, estão fora dos planos da diretoria para 2026. A informação é do portal Bola Vip.

O Palmeiras já começa a desenhar a reformulação de sua lateral-direita para a temporada de 2026. Afinal, com Giay ganhando espaço desde sua chegada em 2024 e com a ascensão de Gilberto, cria da base que renovou contrato até 2028, o clube vê o futuro da posição bem encaminhado.

Com as saídas, o Alviverde já observa o mercado em busca de um reforço experiente para compor o elenco na próxima temporada. A ideia do Palmeiras é contratar um lateral ainda em 2025, durante a janela do meio do ano, para adaptação ao elenco antes da saída definitiva dos veteranos.

Entre os nomes monitorados, o de Emerson Royal, atualmente no Milan, ganha força. Segundo informações de Diego Firmino, o Verdão tem interesse em um empréstimo do jogador, e o clube italiano estaria disposto a negociar. A diretoria também avalia outras opções de brasileiros na Europa.

