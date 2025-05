Mayke e Raphael Veiga se aproximam de retorno no Palmeiras

A dupla está longe dos gramados há quase um mês. Mayke sofreu uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda, no dia 3 de abril, contra o Sporting Cristal, pela Libertadores. Já Raphael Veiga, por sua vez, lesionou o ombro na vitória sobre o Cerro Porteño, em 9 de abril, também pela mesma competição.

O Palmeiras está perto de ganhar dois reforços para a sequência da temporada. O lateral-direito Mayke e o meia Raphael Veiga treinaram em tempo integral com o elenco, nesta sexta-feira (2), e se aproximaram do retorno aos gramados. Ambos estão em fase final de transição física, no entanto, não devem ficar à disposição contra o Vasco, domingo (4), em Brasília.

Por outro lado, o lateral-direito Marcos Rocha e o atacante Bruno Rodrigues seguem em tratamento. O defensor sofreu um edema na panturrilha esquerda no dérbi contra o Corinthians, dia 12 de abril, e já participa dos treinos, mas ainda não em tempo integral. Já o centroavante se recupera de cirurgias nos joelhos.

Vice-líder do Brasileirão com 13 pontos, o Palmeiras promete brigar pelo título a cada partida. O Alviverde volta a campo no domingo (4), às 16h (de Brasília), contra o Vasco, no Mané Garrincha, em Brasília, pela 7ª rodada do campeonato.

