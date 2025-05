Lucas volta contra o Fortaleza, mas São Paulo adota cautela

Camisa 7 será opção no banco de reservas após trauma no joelho e inicia retorno gradual aos gramados sob cuidados da comissão técnica

Após quase dois meses afastado por um trauma no joelho direito, Lucas Moura estará no banco de reservas do São Paulo em jogo contra o Fortaleza. Recuperado, a tendência é que ele entre no decorrer da partida e atue por até 20 minutos, já que o clube adota postura conservadora quanto à sua reintegração. O confronto será nesta sexta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Morumbis, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.

A lesão ocorreu no início de março, na derrota por 1 a 0 para o Palmeiras, pela semifinal do Campeonato Paulista. Na ocasião, o joelho direito do jogador travou no gramado sintético do Allianz Parque, provocando um trauma significativo. O caso, então, teve extremo cuidado por parte da comissão técnica e do departamento médico.