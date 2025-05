Léo Jardim destaca intensidade do Cruzeiro mesmo após mudanças

Com time misto, o Cruzeiro conseguiu construir uma boa vantagem na disputa por uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. A atuação da Raposa na vitória sobre o Vila Nova por 2 a 0 , nesta quinta-feira (1), no Mineirão, agradou o técnico Leonardo Jardim. O português fez mudanças na equipe e preservou os titulares, no entanto, o time conseguiu manter a intensidade e dominou o adversário, o que agradou.

“Provamos que podemos trocar os jogadores e manter a intensidade. É isto que acredito no futebol e digo desde o primeiro dia de trabalho. O time não é somente 11 jogadores, precisa ter coletividade. O Gabriel tem mostrado uma atitude importante com o grupo, sempre integrado e bem comunicativo. Apesar de não ter feito nenhum gol, contribuiu bem e deu seu máximo. É isso que esperamos”, disse o técnico.

O Cruzeiro construiu o resultado ainda no primeiro tempo com dois gols de Kaio Jorge. Já na etapa final, diminuiu o ritmo, mas manteve o controle das ações. Foi a segunda vitória consecutiva da Raposa, além da terceira nos últimos cinco jogos. Desde que o técnico fez mudanças significativas no time, como barrar Dudu, houve uma evolução. O treinador, no entanto, ressaltou que ainda tem muito trabalho pela frente.

“Fico feliz que os jogadores tenham demonstrado que é possível rodar e continuar competitivo. Estamos ainda no início do projeto, então é impossível (dizer que já está do jeito ideal). No Brasil, tudo é muito imediato. Acredito mais em projetos a longo prazo. Isso, às vezes, demora algum tempo. Sempre cito o trabalho no Monaco, que conquistamos algo apenas no terceiro ano, mas que isso só foi possível graças aos dois anos anteriores”, afirmou.

Com a vitória, o Cruzeiro pode perder por até um gol de diferença que avança às oitavas de final da Copa do Brasil. O jogo de volta acontece no dia 22 de maio, em Goiânia. Antes, a Raposa enfrenta o Flamengo, no próximo domingo (4), às 18h30 (de Brasília), no Mineirão, pela 7ª rodada do Brasileirão.