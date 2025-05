Júnior Santos retorna aos treinamentos no Atlético-MG

Atacante participa de parte do treino na cidade do Galo e prepara retorno aos gramados para sequência da temporada

Após sofrer uma lesão muscular, Júnior Santos avançou na recuperação e iniciou a transição física, dando um passo importante no retorno aos gramados. A expectativa é que ele treine normalmente com o grupo nos próximos dias.

Nesta sexta-feira (2), o atacante Júnior Santos – uma das contratações mais caras do Atlético para a atual temporada – voltou aos treinos. Enquanto isso, o time segue se preparando para o confronto contra o Juventude, na segunda-feira (5), no Alfredo Jaconi, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.

Por outro lado, o técnico Cuca ainda lida com desfalques importantes: Lyanco, Gabriel Menino, Cadu e Caio Maia continuam fora de combate e não têm previsão de retorno. Já Alan Franco realiza atividades em campo.

O elenco atleticano também fará, neste sábado, às 10h, o primeiro treino na Arena MRV após a instalação do gramado sintético. A atividade integra o processo de adaptação ao novo piso. O primeiro jogo no estádio com o novo gramado será no dia 11 de maio, contra o Fluminense, pelo Brasileirão. Antes disso, o time atuará fora de Belo Horizonte pelas competições nacional e continental.

O Atlético entra em campo pressionado, na zona de rebaixamento, com somente seis pontos em seis rodadas e uma única vitória. Já o Juventude ocupa a 13ª colocação, com sete pontos.