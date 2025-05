Jogadores são agredidos e roubados por adversários após partida

Delegação do Alenquer e Benfica foram vítimas de uma emboscada após um jogo válido pela Sétima Divisão do Campeonato Português

Um caso chocante de violência virou caso de polícia em Portugal. Nesta sexta-feira (2), os jogadores do Alenquer e Benfica denunciaram que os adversários do Negrais os agrediram e roubaram após a vitória por 2 a 1, no domingo passado (27), em partida válida pela terceira divisão da Associação de Futebol de Lisboa (AFL), equivalente à Sétima Divisão do Campeonato Português.

Assim, segundo nota divulgada nas redes sociais do clube, os atletas foram vítimas de uma emboscada dentro das instalações esportivas do Negrais após a saída da polícia, dos árbitros e dos torcedores. Além de espancados pelos adversários, os jogadores do Alenquer e Benfica garantem que tiveram pertences pessoais roubados pelos agressores.