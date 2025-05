Héctor Hernández mira retomada no Corinthians após chegada de Dorival

Espanhol marcou o gol da vitória do Timão em cima do Novorizontino e quer brigar por um espaço no time titular

Aliás, contra o Novorizontino, marcou apenas a quarta partida dele como titular, em 18 jogos pelo Corinthians. Mas nesta temporada, ele marcou seus dois primeiros gols com a camisa do Timão. Assim, ele possui uma perspectiva de um novo cenário após a chegada de Dorival.

O Corinthians largou na frente do Novorizontino por uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. O gol da vitória por 1 a 0, fora de casa, nesta última quarta-feira (30/4), foi marcada por Héctor Hernández. O espanhol, que até agora não conseguiu se firmar no Timão, agora tenta uma retomada após a chegada de Dorival Júnior.

“A princípio, me custou um pouco isso. Pouco a pouco, fui me encontrando melhor, entendendo a movimentação da equipe. Nós, como jogadores, temos que analisar como joga a nossa equipe e aprender. A adaptação está sendo melhor, dá para ver nos jogos que tenho mais confiança e estou mais preparado”, disse Héctor Hernández, que prosseguiu.

“Não foi fácil. Tive a certeza de que o meu momento chegaria cedo ou tarde. Com o Ramón e o Emiliano eu tive alguns minutos; hoje, o Dorival me deu a oportunidade, me deixou tranquilo e me deu confiança. Ele me ajudou muito antes da partida. Tive a sorte de fazer o gol, me encontrei bem e jogando”, completou.

Héctor Hernández quer ser titular

Héctor Hernández chegou ao Corinthians em agosto do ano passado, mas nunca conseguiu ser a sombra para Yuri Alberto como o clube esperava. Assim, o espanhol espera engatar uma sequência com Dorival, para mostrar que pode brigar por uma vaga no time titular.