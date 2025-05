Guilherme dá resposta no Santos, mas vira dúvida contra o Grêmio

Após receber vaias com a bola rolando na derrota para o Bragantino, no último fim de semana, Guilherme voltou a ser decisivo no Santos. Foi do camisa 11 a assistência para o gol de Benjamín Rollheiser, que garantiu o empate em 1 a 1 com o CRB, na noite da última quinta-feira (1), na Vila Belmiro.

A boa atuação pela terceira fase da Copa do Brasil veio após uma conversa individual com o novo técnico Cleber Xavier, que avaliou as condições emocionais do atacante antes da partida. O comandante, que fez seu segundo jogo à frente da equipe, explicou a estratégia de escutar os jogadores mais pressionados para tê-los confiantes em campo.