Guardiola pensa em aposentadoria ao fim do contrato com o City

Guardiola está à frente do Manchester City desde 2016 e neste período conquistou diversos títulos, incluindo diversas Premier League e a Liga dos Campeões. Porém, apesar do sucesso, ele mencionou que o desgaste da rotina intensa o leva a considerar uma pausa.

‘Se lembrem de mim como quiser’

O treinador cumpre a nona temporada no Manchester City – antes tinha passado três no Bayern Munique e quatro no Barcelona. No entanto, ele revelou que não sabe como quer que os fãs de futebol o lembrem, apesar dos bons trabalhos que desempenhou nos três clubes.

“Quero que as pessoas se lembrem de mim como quiser. Todos os treinadores querem vencer para que possamos ter um trabalho memorável, mas acredito que os torcedores do Barcelona, ​​do Bayern Munique e do City se divertiram vendo minhas equipes jogarem. Não devemos viver pensando em como queremos que as pessoas nos lembrem. Quando morremos, nossas famílias choram por dois ou três dias e depois nos esquecem. Na carreira de treinador, os resultados nos classificam como bons ou maus — o importante é que as pessoas se lembrem dos bons por mais tempo”, completou.

