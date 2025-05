Fluminense x Sport: onde assistir, escalações e arbitragem

Tricolor tenta se recuperar da derrota no clássico Vovô e mede forças com o lanterna Leão da Ilha neste sábado, no Maracanã

Na sequência da 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, Fluminense e Sport medem forças neste sábado (3), às 18h30 (de Brasília), no Maracanã. Em lados opostos na tabela, as equipes buscam se recuperar após não terem vencido na rodada anterior. Afinal, o Tricolor perdeu o clássico para o Botafogo, enquanto o Leão da Ilha ficou no empate, sem gols, com o Fortaleza.

Dessa forma, os comandados do técnico Renato Gaúcho deixaram o G4 e, no momento, ocupam a 5ª posição, com 10 pontos, a quatro do líder Flamengo. Os visitantes, por sua vez, ainda não venceram na competição, com apenas dois empates em seis jogos disputados até aqui.