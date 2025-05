Fluminense tem nove jogos antes do Mundial e dor de cabeça com ausência de Cano

Afinal, o argentino teve uma distensão de grau 2 do ligamento colateral medial do joelho esquerdo. Ele, então, iniciou o tratamento conservador, sem a necessidade de intervenção cirúrgica. Antes disso, existia uma preocupação que o quadro fosse mais sério. com algum rompimento, algo que estenderia a recuperação e afetaria sua presença no torneio internacional.

Com a chegada de maio, o Fluminense terá pela frente nove partidas, sendo oito delas neste mês, antes da disputa do Mundial de Clubes , nos Estados Unidos. No entanto, o técnico Renato Gaúcho terá uma dor de cabeça para montar a equipe. O comandante perdeu seu artilheiro Cano, que deve ficar fora de combate por até seis semanas.

Logo aos seis minutos do primeiro tempo, o camisa 14 disputou a bola com Lucas Rocha, da Aparecidense, e sentiu a lesão. Depois do cruzamento de Keno, ambos buscaram alcançar a bola, e o defensor caiu com parte do corpo em cima do joelho do atacante. Assim, Everaldo foi a campo, porém não deu conta do recado.

Sequência sem o argentino

Até o momento, Cano é o artilheiro do futebol brasileiro na temporada, com 14 gols. O atleta também lidera as artilharias da Copa do Brasil e da Sul-Americana. Um desfalque importante para o Tricolor, que definirá sua situação nos dois torneios neste mês e não apresenta um substituto à altura para seu goleador.

Entre eles, está o próprio Everaldo, que soma três gols e três assistências em 17 partidas. Outra opção é utilizar Kevin Serna mais centralizado, algo que já aconteceu em outras situações, ou até Ganso e Renato Augusto, ainda lesionado, como falso 9. Kelwin e Keven são os centroavantes do sub-20, entretanto ainda não tiveram chance entre os profissionais.