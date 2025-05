Fluminense tem amplo domínio sobre o Sport, em casa, nos pontos corridos

Tricolor perdeu apenas uma partida para o Leão da Ilha sob seus domínios, especificamente no Brasileirão de 2017 por 2 a 1, no Maracanã

O Fluminense volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro e encara o Sport, neste sábado (3), às 18h30 (de Brasília), no Maracanã , pela 7ª rodada. Assim, a equipe carioca defende um ótimo retrospecto diante do Leão da Ilha, como mandante, na história dos pontos corridos, que teve início na edição de 2003.

Esse confronto aconteceu em 2017 e foi importante para que o Sport evitasse o rebaixamento para a segunda divisão. Na derrota por 2 a 1, André balançou a rede duas vezes, enquanto Marcos Júnior descontou para o Flu. Sendo assim, na rodada seguinte, a equipe de Pernambuco sacramentou a permanência com uma vitória por 1 a 0 sobre o Corinthians, na Ilha do Retiro, com mais um gol de André.

Ao todo, foram sete vitórias dos cariocas, três empates e uma derrota. Desses triunfos do Tricolor, destacam-se as goleadas por 4 a 0, em 2014, e outra por 5 a 1, em 2009. Nos últimos dois confrontos no Rio de Janeiro, o Fluminense conquistou duas vitórias por 1 a 0, em 2020 e 2021.

Por fim, os comandados de Renato Gaúcho deixaram o G4 e, no momento, ocupam a 5ª posição, com 10 pontos, a quatro do líder Flamengo. Os visitantes, por sua vez, ainda não venceram na competição, com apenas dois empates em seis jogos disputados até aqui.