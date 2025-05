Flamengo amplia sequência de jogos sem sofrer gols; veja números

Rubro-Negro mantém solidez defensiva mesmo com reservas em partida contra o Botafogo-PB, pela terceira fase da Copa do Brasil

Na partida, o Flamengo utilizou atletas que vinham com menos oportunidades em jogos anteriores, mas ainda assim manteve a solidez defensiva. Neste recorte, o Fla acumula quatro vitórias e dois empates, entre jogos das três competições disputadas no momento – Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil. Além disso, no mesmo período, o Rubro-Negro soma duas goleadas aplicadas sobre rivais, o que também garante números ofensivos positivos, com 13 gols marcados.

Quando chegou ao Flamengo , Filipe Luís ressaltou a importância da ofensividade e que às vezes se atrevia demais ao colocar seus times tão intensos no ataque. No entanto, o time também se destaca pela qualidade defensiva. O Rubro-Negro, afinal, chegou ao sexto jogo seguido sem sofrer gols após vitória suada sobre o Botafogo-PB pela partida de ida terceira fase da Copa do Brasil.

Com os bons números recentes, o Flamengo se colocou em boa situação tanto no Brasileirão quanto na Copa do Brasil. Na competição de mata-mata, o Rubro-Negro abriu vantagem na terceira fase. Desta forma, precisa de um simples empate no Maracanã para seguir vivo na disputa. Enquanto isso, no Campeonato Brasileiro, o Fla é líder. Ao todo na temporada, o time de Filipe Luís marcou 51 gols e sofreu apenas 12. Até o momento, são 26 partidas.

O próximo compromisso do time é pelo Brasileirão. No domingo (04), o Rubro-Negro entra em campo contra o Cruzeiro, no Mineirão. Atualmente, o Fla tem 14 pontos e é seguido de perto por Palmeiras e Bragantino, ambos com 13. Sendo assim, só a vitória interessa para que o time de Filipe Luís seguir na ponta da tabela.

