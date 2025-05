Ferroviária vira sobre Coritiba, que desperdiça chance de dormir na liderança da Série B

Com gols do atacante Carlão no segundo tempo, a Ferroviária derrotou por 2 a 1 o Coritiba na noite desta sexta-feira (2), em Araraquara, na abertura da sexta rodada da Série B do Brasileiro. Os paranaenses abriram o placar na primeira etapa com Gustavo Coutinho na Fonte Luminosa.

Com o resultado, a Locomotiva se recupera na competição e impede o Coritiba de dormir na liderança. A equipe do interior paulista aparece em décimo na tabela, cagora om nove pontos. Já o Coxa estaciona nos dez somados e cai para o quinto lugar em razão do saldo de gols. A situação deve mudar com o complemento da rodada, que vai até terça-feira.