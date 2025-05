Família de Joshua comemora primeiro gol do jovem pelo Flamengo: ‘Iluminado’

“O Joshua foi meu camisa 10 no sub-17, me emocionei muito quando ele fez o gol. Acho que para um treinador, poucas coisas que você vai fazer vão te deixar tão realizado como colocar o menino de 17 anos, que foi o seu jogador na base, e ele quase praticamente no segundo toque na bola fazer o gol. O que eu vivi hoje com ele me deixou muito emocionado, realmente muito emocionado. Menino muito especial. O primeiro título da minha carreira como treinador, ele participou, foi uma peça muito importante na equipe. Eu fazia muitos movimentos específicos para ele, para que a equipe girasse em torno dele”, disse.

“Eu sei o talento que ele tem, é um meia que joga na mesma posição do Arrascaeta. Tem um talento que tem muita força. Frieza na área. É um cara que decide muito bem. As tomadas de decisões dele sempre são muito assertivas na área. É um jogador que perde pouco a bola, tem uma visão de jogo muito boa. Então, além do carinho que eu tenho por ele, porque é um menino que você vê o brilho, a energia que ele entra, é positivo sempre, e os jogadores adoram ele. Encaixa muito bem no grupo e eu sinto como se tivéssemos contratado um jogador nesse momento, ganhar um menino de 17 anos que entra sem medo desse jeito, muito especial para mim”, acrescentou.

Olho na agenda

O Flamengo conquistou uma importante vantagem e decide, no dia 21 de maio, a vaga no Maracanã. Antes disso, no domingo (4), a equipe vai a Belo Horizonte para enfrentar o Cruzeiro, às 18h30 (de Brasília), pelo Brasileirão.