Estoril x Benfica: onde assistir, escalações e arbitragem

A reta final do Campeonato Português promete grandes emoções. Neste sábado (3), o Benfica visita o Estoril Praia às 16h30 (de Brasília), em partida válida pela 32ª rodada da Liga Portugal. A bola rola no Estádio António Coimbra da Mota e o time encarnado precisa da vitória fora de casa para seguir firme na briga pelo título nacional.

Como chega o Estoril

O Estoril Praia está na 8ª posição, com 42 pontos, mas somente cumpre tabela nesta reta final do Campeonato Português. Isto porque o time não tem mais condições de lutar por uma vaga nas próximas competições europeias e também não corre riscos de rebaixamento.

No entanto, o Estoril chega embalado após a vitória por 3 a 1 sobre o Casa Pia, fora de casa, e vai tentar dificultar a vida do Benfica na parte de cima da tabela.

Como chega o Benfica

Por outro lado, o Benfica promete disputar o título do Campeonato Português até a última rodada. O clube começou esta 32ª rodada como vice-líder da competição, com os mesmos 75 pontos do líder Sporting. No entanto, o rival leva vantagem nos critérios de desempate e garante a primeira posição.