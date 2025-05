Dudu e Cruzeiro se acertam, e assinatura deve ocorrer nesta sexta-feira

O fim da novela entre Dudu e Cruzeiro está próximo. O encerramento do vínculo já foi acertado entre as partes, e a rescisão contratual será assinada nas próximas horas . Assim, o atacante ficará livre no mercado e vê no Atlético seu possível novo destino.

Dudu chegou ao Cruzeiro em janeiro de 2025. O atleta foi recebido com festa pela torcida e foi um dos apresentados no Mineirão para 40 mil cruzeirenses.

Contudo, o futebol apresentado por toda a equipe deixou a desejar. Com isso, a Raposa foi eliminada nas semifinais do Campeonato Mineiro. As críticas foram pesadas, e Dudu passou a sofrer também com as cobranças.

A chegada de Leonardo Jardim piorou a situação para o atacante. Diante de uma grande crise interna, Dudu teve uma reunião com a diretoria da Raposa. O atleta reclamou, tanto em conversas internas quanto publicamente, da insatisfação com o banco de reservas. Na queda de braço, ele perdeu. Colocado na geladeira, só retornou aos treinamentos com o restante do elenco para que a Raposa se precavesse juridicamente e evitasse transtornos.

Atlético na parada

Com a saída praticamente confirmada, o Atlético tem caminho aberto para avançar nas negociações e anunciar o atacante. Vale ressaltar que a chegada de Dudu atende a um desejo de Cuca, que quer um atacante de velocidade e já conhece o atleta desde os tempos de Palmeiras.