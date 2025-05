Dorival faz trabalho tático no Corinthians e conta com Memphis diante do Inter

Timão recebe o Colorado no sábado, a partir das 18h30, na Neo Química Arena, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro

O elenco do Corinthians concluiu a preparação para o jogo contra o Internacional, nesta sexta-feira (2). O técnico Dorival Júnior realizou atividades táticas, no CT Joaquim Grava, para o duelo deste sábado, às 18h30, pela sétima rodada do Brasileirão. Além disso, o treinador pode contar com o retorno de Memphis Depay.

De acordo com informações do Corinthians, Dorival comandou um trabalho tático e ensaiou bolas paradas ofensivas e defensivas durante o treinamento desta manhã. A comissão técnica fez essa simulação para corrigir comportamentos da equipe.