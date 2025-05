Do turismo às receitas: compra por atores de Hollyood faz Wrexham crescer quase 5.000%

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Na temporada 2023-2024, o clube arrecadou 26,7 milhões de libras (R$ 189,3 milhões). Esse número supera a média da própria Championship — estimada em 22 milhões de libras (R$ 156 milhões). A diretoria afirma que 52% dessa receita veio de fora do Reino Unido, com expressiva contribuição da América do Norte. Esse cenário se deve, sobretudo, à visibilidade global alcançada com a série documental “Welcome to Wrexham”, da Disney+.

Receita do Wrexham

Além de expandir sua imagem institucional, a produção gerou uma receita direta de 3,2 milhões de dólares (R$ 17,95 milhões) e ampliou em um milhão o número de seguidores nas redes sociais. Similarmente, o turismo em Wrexham cresceu 50% desde 2018, alcançando 180 milhões de libras (R$ 1,27 bilhão) em movimentação econômica no ano de 2023.

Planejamento de longo prazo

A realidade permitiu que a diretoria confirmasse a construção de uma arquibancada com 5.500 lugares no estádio Racecourse Ground. A previsão de entrega é para 2026. Ainda de acordo com a cúpula, o projeto simboliza o compromisso com a sustentabilidade do crescimento, tanto esportivo quanto econômico.

“Subir para a Championship é algo importante. Coloca o Wrexham em um mercado de transmissão que movimenta mais de 100 milhões de libras. Isso aumenta a renda com ingressos, patrocínios e fortalece ainda mais a marca do clube, especialmente na América do Norte”, afirmou o especialista financeiro Dr. Rob Wilson.