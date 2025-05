Diretoria do Corinthians sofre mais uma baixa em meio a momento turbulento

Os bastidores do Corinthians seguem agitados no Parque São Jorge. Em meio à instabilidade no mandato de Augusto Melo, que teve as contas de 2024 reprovadas pelo Conselho Deliberativo, mais uma dirigente pediu para deixar o cargo.

Thales Cezar de Oliveira pediu para deixar o cargo de diretor de relações internacionais do Timão. O profissional estava no cargo desde o início da gestão Augusto Melo, em maio de 2024. O dirigente dividia a função com a Promotoria do Ministério Público de São Paulo e era um nome influente dentro do clube, principalmente nas questões jurídicas.