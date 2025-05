De olho no G4 do Brasileiro, Inter deve usar força máxima contra o Corinthians

O Inter começará uma sequência de jogos decisivos neste sábado (03/05), quando enfrentará o Corinthians. O embate contra o adversário paulista pode significar para o Colorado a entrada no G4 do Campeonato Brasileiro. O técnico Roger Machado preservou algumas peças no confronto contra o Maracanã, pela Copa do Brasil. Com isso, a tendência é de que use a força máxima contra o Timão.

O comandante precisará encontrar soluções no elenco para as ausências dos atacantes Borré e Vitinho. Os dois não estavam sendo titulares absolutos, mas frequentemente utilizados pelo treinador. O colombiano se recupera de uma lesão muscular na coxa esquerda. Já o camisa 28 sofreu uma fratura no dedo indicador da mão esquerda.