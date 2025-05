Danilo cita ambiente e dificuldades de jogo do Flamengo no Maranhão: ‘Suco de Brasil’

Outro aspecto diferente do ambiente de São Luís foi o gramado do Castelão. Em entrevista coletiva, o técnico Filipe Luís criticou o estado do campo e ressaltou que ele dificultou a circulação de bola ao longo do jogo.

Por fim, o Flamengo conquistou uma importante vantagem e decide, no dia 21 de maio, a vaga no Maracanã. Antes disso, no domingo (4), a equipe vai a Belo Horizonte para enfrentar o Cruzeiro, às 18h30 (de Brasília), pelo Brasileirão.

