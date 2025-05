Corinthians x Internacional: onde assistir, escalações e arbitragem

O Corinthians recebe o Internacional neste sábado (2), às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela sétima rodada do Brasileirão . O Timão, que terá a estreia do novo técnico, Dorival Júnior, no campeonato, está na 12ª posição, com sete pontos. Por outro lado, o Colorado ocupa a sexta colocação da tabela, somando nove. Confira as principais informações do duelo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Como chega o Corinthians

Após amarga goleada para o Flamengo, por 4 a 0, no Maracanã, pela última rodada do Brasileirão, o Corinthians estreou seu novo técnico com vitória pela Copa do Brasil. Fora de casa, então, o Alvinegro bateu o Novorizontino por 1 a 0 e conquistou uma vantagem mínima para o jogo de volta da terceira fase do torneio.

Agora, Dorival Júnior também comandará a equipe pela primeira vez no Campeonato Brasileiro. Aliás, o treinador precisa recuperar a equipe, que somou apenas sete pontos até o momento na competição. Para o duelo, o comandante não poderá contar com Gustavo Henrique, que passará por uma cirurgia de hérnia inguinal. Por outro lado, Memphis Depay voltou a treinar com bola após sentir pancada no jogo contra o Flamengo e, portanto, pode reforçar a equipe.

Como chega o Internacional

O Inter chega para o duelo com duas vitórias consecutivas – 3 a 1 sobre o Juventude no Campeonato Brasileiro, além de 1 a 0 sobre o Maracanã na Copa do Brasil. Com apenas um ponto de distância do G4, o Colorado pode subir posições importantes em caso de vitória neste fim de semana.

Invicto há quatro jogos na competição, o time gaúcho, porém, tem uma lista extensa de jogadores no departamento médico. Assim, o técnico Roger Machado não poderá contar com o atacante Vitinho, que fraturou um dedo da mão esquerda. Além disso, mais desfalques no setor: Borré e Lucca se recuperam de lesão muscular, Ricardo Martins está em tratamento de uma entorse no joelho e, por fim, Carbonero ainda segue fora devido à lesão na coxa esquerda.