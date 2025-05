Copa do Mundo 2026: site divulga primeira imagem da bola, com referências aos países-sede

A abertura do torneio será no dia 11 de junho, no estádio Azteca, no México. Já a final será no dia 19/07, no Met Life Stadium, em Nova Jersey

O site inglês Footy Headlines vazou, na manhã desta sexta-feira (02), a primeira imagem da bola oficial da próxima edição da Copa do Mundo — denominada ‘trionda’. Formado pela junção do prefixo “tri” com a palavra “onda”, o nome faz alusão direta aos três países-sede do torneio: Estados Unidos, México e Canadá. Essa será a 15ª vez consecutiva em que a fabricante alemã assina a bola do principal torneio do futebol mundial.

A Trionda ainda não chegou às lojas, mas o lançamento está previsto para ocorrer entre outubro e novembro de 2025. Ou seja, alguns meses antes da abertura da competição, marcada para 11 de junho de 2026. A decisão está marcada para ocorrer no dia 19 de julho, no MetLife Stadium, em Nova Jersey — o local ficará conhecido New Jersey Stadium durante o torneio.