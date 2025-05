Conmebol define horários e locais dos próximos jogos da Seleção

A Conmebol divulgou nesta sexta-feira (02) as informações dos próximos jogos da Seleção Brasileira nas Eliminatórias para a Copa do Mundo. O Brasil entra em campo na próxima Data Fifa, em junho, para encarar Equador e Paraguai.

A novidade ficou por conta do local do primeiro confronto. A partida contra o Equador, que acontece na quinta-feira (05), às 20h, horário de Brasília, será realizada em Guayaquil, fora da tradicional altitude de Quito. Já o duelo contra o Paraguai será na Neo Química Arena, como informado pela CBF, no dia 10 de junho, às 21h45.