Chama o Samu! Atacante faz dois, e Porto vence pelo Campeonato Português

O Porto contou com mais uma grande atuação do jovem Samu para garantir outra vitória do Porto, desta vez pela 32ª rodada do Campeonato Português. Nesta sexta-feira (2), o atacante marcou duas vezes no Estádio dos Dragões no triunfo por 3 a 1 sobre o Moreirense. Francisco Moura fez o outro, enquanto o brasileiro Yan Maranhão anotou o do time visitante.

O resultado deixa o Porto com 65 pontos, provisoriamente na terceira colocação, com um a mais que o Braga, que ainda joga na rodada. No entanto, a equipe não tem mais chances de título. Já o Moreirense segue em décimo, com 36.