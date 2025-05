Campeonato Brasileiro de características especiais

O equilíbrio é, sem dúvida, uma das principais características do Campeonato Brasileiro. Para se ter uma ideia, com somente seis rodadas disputadas, há apenas duas equipes invictas: o Flamengo, líder da competição, e o São Paulo, décimo colocado, que acumula cinco empates.

O Rubro-Negro faz campanha de destaque, com quatro vitórias e dois empates. Além disso, conseguiu expressivas goleadas jogando em casa: 6 a 0 diante do Juventude e 4 a 0 contra o Corinthians. O trabalho do técnico Filipe Luís merece elogios pelo grande poder ofensivo e intensidade em campo.