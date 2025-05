Botafogo faz evento com taça do Mundial de Clubes; Freitas e Gregore projetam competição

Capitão glorioso é um dos jogadores que se fizeram presentes no tour, realizado em uma quadra no Catete, Zona Sul do Rio de Janeiro / Crédito: Jogada 10

Chegou ao Brasil nesta sexta-feira (2) o Tour do troféu da Copa do Mundo de Clubes da Fifa. Atual campeão da Libertadores, o Botafogo foi o primeiro dos três cariocas a receber a taça para realizar ativações junto a torcedores e patrocinadores. Contando com jogadores do Glorioso e torcedores do clube, o evento ocorrer na quadra da Tavares Bastos, no Catete, Zona Sul do Rio de Janeiro. O Jogada10, evidentemente, se faz presente no local. O capitão Marlon Freitas foi um dos atletas que representou o Mais Tradicional no evento. Aos repórteres, o volante falou da importância da competição para o Botafogo, classificado após vencer a Libertadores de 2024.

Perguntado sobre a projeção do time no torneio, que terá 32 clubes, Freitas alertou que o time vive maratona de jogos, já que segue vivo na Libertadores, Copa do Brasil e ainda disputa o Brasileirão. O Botafogo está no Grupo B do Mundial, ao lado de PSG (FRA), Atlético de Madrid (ESP) e Seattle Sounders (EUA). "Primeiro, que a gente está na Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil. Difícil falar do Mundial neste momento. Mas é algo histórico, um momento especial para nós, para o clube e a gente tem que desfrutar desse momento. Sabemos da responsabilidade, mas é isso. Continuar trabalhando, crescendo. O Mundial está próximo e eu tenho certeza que a gente vai fazer uma grande competição", avaliou.

Por fim, o craque falou sobre o encontro com os torcedores, incluindo diversas crianças, presentes na Tavares Bastos. “Especial demais. Botafogo está de parabéns por essa oportunidade. Ter esse contato com as crianças, essa alegria, esse carinho é muito importante e eu fico muito feliz”, encerrou. Gregore também discorre sobre chances do Botafogo Gregore também falou aos jornalistas, celebrando a presença de tantas crianças. Para ele, elas representam o “sonho” e a “esperança” pelo título do Glorioso no torneio da Fifa.

“Motivo de muita alegria. Trabalhei muito para poder viver isso. Não isso (o evento), que é inédito, mas é um motivo de muita alegria estar perto dos nossos torcedores e dessas crianças maravilhosas, que dão uma energia boa para a gente. A criança representa isso de sonho, esperança. É uma coisa que eu acredito muito, que é sonhar. Se a gente é capaz de disputar o Mundial, a gente tem que sonhar em ser campeão”, disse. Ele citou a diferença entre o Intercontinental do ano passado e o Mundial de Clubes da Fifa. No primeiro, o Botafogo chegou após maratona de jogos e caiu na semifinal perante o Pachuca (MEX), por 3 a 0. “Mundial (do ano passado) era um cenário diferente, de fim de temporada, um pouco cansado fisicamente. Agora é um cenário diferente. A gente vem em crescente nesses últimos meses”, finalizou.

Entenda o Tour da taça No Estado, Fluminense, Flamengo e Botafogo dividirão a responsabilidade de exibir o troféu entre os dias 2 e 8 de maio. Após o Glorioso receber a taça, será a vez do Rubro-Negro, e, por fim, do Tricolor de Laranjeiras. Cada clube planeja sua própria ativação, em diálogo direto com a Fifa, como já ocorreu em outras cidades do circuito. Logo após a passagem pelo Rio, o troféu seguirá para São Paulo, onde o Palmeiras organizará sua exposição. Depois, o tour internacional prossegue no México, até chegar a Miami, local da partida inaugural do Mundial, agendada para o dia 14 de junho. O tour da taça começou em janeiro, com o objetivo de aproximar os torcedores do símbolo máximo da competição. Desde então, o troféu percorre as cidades dos clubes participantes, promovendo eventos e ativações especiais. Atualmente, ele está em Buenos Aires, onde River Plate e Boca Juniors representam o futebol argentino.