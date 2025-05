Biancardi muda postura, evita silêncio e rebate versões em meio a rumores de crise com Neymar

Casal estaria passando por momentos delicados desde a última lesão do camisa 10 do Santos, no dia 16 de abril, em jogo pelo Brasileirão / Crédito: Jogada 10

Acostumada a fazer do silêncio um fortíssimo aliado, Bruna Biancardi decidiu agir diferente em relação aos rumores mais recentes sobre sua vida pessoal. Grávida de Mel, a influencer deixou o Brasil em meio à suposta crise com Neymar para, ainda de acordo com Léo Dias, montar o enxoval da caçula nos Estados Unidos. O jornalista ainda afirmou que há toda uma estrutura robusta por trás da viagem, mas nenhuma dessas informações batem com a versão da noiva do astro. Biancardi rebateu diretamente Léo Dias no comentário de uma de suas publicações no Instagram. No post em questão, o jornalista revelava detalhes da estrutura robusta para viagem de Bruna aos EUA, que, segundo ele, inclui três seguranças e duas babás, além de acesso a áreas VIP nos parques da Disney.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Você como sempre passando informações erradas. Continue assim, credibilidade incrível”, escreveu Biancardi na publicação. Internautas também interpretaram o comentário como um posicionamento de Bruna em meio à crescente especulação de crise em seu relacionamento. De acordo com o portal, o casal vem de um conflito recente durante as comemorações da Páscoa — e de aniversário da Bru. Vale destacar que o camisa 10 se recupera de uma lesão no músculo semimembranoso da coxa esquerda, sofrida no dia 16 de abril, contra o Atlético-MG. Crise com Neymar? Na ocasião, o astro, que está afastado dos gramados devido à nova lesão muscular, teria se isolado do evento familiar em um cômodo silencioso. Fontes próximas revelaram que o camisa 10 santista esperava mais compreensão de Biancardi diante da adversidade enfrentada por ele — visto que o almoço ocorreu dois dias após o resultado de seus exames. A ausência do jogador nos registros do evento familiar e a falta de interação durante a viagem de Bruna levantaram suspeitas sobre o relacionamento. De acordo com Léo Dias, o jogador teria ficado chateado com a situação e, especialmente, com a postura da amada.