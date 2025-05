Astro de Hollywood será apoiador de fundo da Fifa voltado para ação social

A Fifa faz movimento para ampliar seu incentivo a ações sociais. Isso porque a entidade comunicou nesta última semana a criação do Global Citizen Education Found. Trata-se de um fundo internacional estruturado em parceria com a organização Global Citizen, que visa patrocinar programas esportivos envolvendo futebol e educação. Inclusive, a iniciativa contará com uma estrela do cinema como apoiador da campanha: Hugh Jackman, ator que ganhou popularidade por seu papel como Wolverine na saga X-Men.

Assim, a instituição decidiu anunciar a campanha no decorrer do evento Global Citizen Now, que ocorreu em Nova Iorque. Estiveram presentes o astro de Hollywood, Gianni Infantino, que é o presidente da Fifa, além de Hugh Evens, CEO da Global Citizen. O planejamento é que uma parte da quantia que será destinada à ação social venha da comercialização de ingressos para o Mundial de Clubes deste ano, nos Estados Unidos. Pela venda de cada entrada, o fundo receberá um dólar (R$ 5,65 na cotação atual).