Após superar ‘queridinha do pop’, Travis Scott posa como patrocinador do Barcelona

Marca do rapper norte-americano estampará o espaço principal da camisa do time catalão no El clássico da La Liga; veja imagens

O Barcelona promoverá no próximo El Clásico, dia 11 de maio, mais uma ação especial em parceria com o Spotify — patrocinador master do clube. Depois de estampar nomes de celebridades como Rolling Stones, chegou a vez da colaboração colocar a marca de Travis Scott no espaço principal do uniforme: a “Cactus Jack”. A escolha partiu do rapper norte-americano e trata-se de sua própria gravadora.

A ação marca mais um capítulo da estratégia do Barcelona de integrar música e futebol em seus uniformes. Anteriormente, artistas como Drake, Rosalía, Coldplay, Karol G e Rolling Stones já haviam figurado como destaque na camisa do clube catalão. Desta vez, a escolha por Travis Scott tem como pano de fundo não apenas sua popularidade — o artista possui mais de 67 milhões de ouvintes mensais no Spotify —, mas também sua conexão com o universo criativo e o apelo global junto ao público jovem.