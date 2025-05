Al-Hilal oficializa demissão de Jorge Jesus, alvo da Seleção

Treinador português fica com caminho livre para acertar com a CBF e assumir o comando da Seleção

Esta foi a segunda passagem de Jorge Jesus pelo clube saudita. Contratado em 2023, foi campeão do Campeonato Saudita e Copa do Rei na temporada 2023/24, além da Supercopa em 2023 e 2024. Contudo, não conseguiu levar o time ao título da Liga dos Campeões. Ao todo, foram 105 jogos, com 81 vitórias, 14 empates e 10 derrotas, com um aproveitamento de 81,6%.

Jorge Jesus não é mais técnico do Al-Hilal. O clube saudita decidiu pela demissão do treinador português, nesta sexta-feira (2), após a eliminação para o rival Al-Ahli, na semifinal da Liga dos Campeões da Ásia. Portanto, o técnico está com caminho livre para acertar com a CBF e assumir a Seleção Brasileira.

Além dos títulos, o Al-Hilal também entrou para o livro dos recordes após obter a maior sequência de vitórias da história do futebol. Ao todo, foram 34 triunfos consecutivos. A série histórica, no entanto, chegou ao fim quando o time saudita foi derrotado pelo Al-Ain, dos Emirados Árabes Unidos, por 4 a 2, na semifinal da Liga dos Campeões da Ásia.

Jorge Jesus deve ser substituído por Mohammed Al Shalhoub, que é uma figura influente no Al-Hilal. O ex-jogador defendeu o clube saudita entre 1998 e 2020, quando se aposentou. Aliás, o Al-Hilal foi seu único clube da carreira. Por lá, conquistou oito títulos do Campeonato Saudita, 11 Copas da Coroa do Príncipe, três Copas do Rei, duas Supercopas Saudita, além de duas Liga dos Campeões da Ásia.

Alvo da CBF

O treinador português, de 70 anos, é um dos desejos da CBF para assumir o comando da Seleção Brasileira. Jorge Jesus era o favorito, mas a má fase do Real Madrid fez a entidade voltar a sonhar com Carlo Ancelotti. Entretanto, o italiano recusou a proposta. Assim, o ex-técnico do Flamengo voltou a ganhar força nos bastidores.

A Seleção está sem técnico desde a demissão de Dorival Júnior, em março, após a goleada por 4 a 1 diante da Argentina. Ao todo, o treinador, agora novo comandante do Corinthians, comandou o Brasil em 16 jogos e obteve sete vitórias, sete empates e duas derrotas. Jorge Jesus pode se tornar o quarto técnico no ciclo para a Copa do Mundo de 2026.