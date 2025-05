Vitinho fratura a mão e vira mais um desfalque no ataque do Inter

Vitinho se machucou na reta final da vitória por 1 a 0 sobre o Maracanã, do Ceará, pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O atacante, aliás, iniciou o jogo como opção no banco e entrou no lugar do Bruno Tabata.

A escassez de opções no setor ofensivo do Inter aumenta. O atacante Vitinho fraturou o dedo indicador esquerdo e precisará ser submetido a uma cirurgia. O clube não estipulou um prazo para a recuperação. Assim, a expectativa é de que ele não esteja disponível nos dois próximos jogos: contra Corinthians pelo Brasileiro e Atlético Nacional, pela Libertadores.

Apesar da fratura, o atleta conseguiu terminar o jogo. Outros quatro companheiros de posição de Vitinho também não estão aptos a atuar: Borré, Carbonero, Lucca e Ricardo Mathias.

O colombiano camisa 19 sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda, no último duelo pelo Brasileirão, a vitória sobre o Juventude. Ele entrou na segunda etapa e teve condições de atuar por apenas 15 minutos.

Seu compatriota, Carbonero, teve uma lesão idêntica no empate com o Fortaleza e está fora de combate há cinco embates. Apesar disso, ele está em fase final de recuperação e pode retornar a lista de relacionados já para o confronto contra o Corinthians. Com relação a Lucca, está em próximo de concluir tratamento de uma contusão muscular na coxa direita. Já o segundo está perto de finalizar a recuperação uma torção no joelho direito.

Inter conta com apenas um centroavante à disposição

Como Valencia é o único centroavante do elenco disponível no atual cenário, Roger precisou integrar Raykkonen, de 16 anos, ao grupo principal. O atacante do time sub-17 estreou profissionalmente contra o Maracanã e chegou a marcar um gol. No entanto, o VAR anulou por um toque na mão no lance de origem.