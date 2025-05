Vem ai? SBT pode lançar programa para dar dicas de apostas esportivas

Emissora deve começar a gravação de pilotos do programa nas próximas semanas e estreia está prevista para julho

OpenBet

SBT não é a primeira

A SBT vai ser a terceira emissora no Brasil a fechar um acordo para o lançamento de uma bet nos últimos meses. Em agosto do ano passado, o Grupo Globo fez parceria com a MGM para trazer ao país a BetMGM. Por outro lado, a Band tem a Bandbet.