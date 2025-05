Vasco sai na frente, mas se retrai e sofre empate do Operário na Copa do Brasil

No primeiro jogo após a saída do técnico Fábio Carille, o Vasco decepcionou e ampliou o período sem vitórias. Afinal, nesta quinta-feira (1º), a equipe jogou mal e ficou no 1 a 1 com o Operário, no Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR), pela ida da terceira fase da Copa do Brasil. O Cruz-Maltino até saiu na frente com um golaço de Nuno Moreira na etapa inicial, mas recuou demais e sofreu o empate com outro lindo gol – este, marcado por Boschilia.

Primeiro tempo

Com Felipe Loureiro no comando na primeira partida após a saída de Carille, o Vasco fez um péssimo primeiro tempo, apesar de abrir vantagem. O time simplesmente não conseguia trocar passes para frente. Não à toa, o primeiro gol saiu após um erro individual do Operário – Gabriel Feliciano. O lateral perdeu a bola sozinho, e Coutinho tentou lançar Vegetti. O centroavante não conseguiu dominar, com Nuno Moreira corrigindo o erro: mandou de primeira, de fora da área, no ângulo do goleiro Elias, aos 20′, abrindo o marcador.