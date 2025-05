Vasco divulga balanço financeiro e aponta dívida de R$ 1,18 bilhão

Gestão do presidente Pedrinho publica um relatório reduzido e promete demonstrações mais detalhadas até o fim de junho, com parecer de auditores

A gestão do presidente Pedrinho divulgou o primeiro balanço financeiro na SAF do Vasco, nesta quarta-feira (30). Isso aconteceu no último dia do prazo estipulado pela Lei Geral do Esporte. Assim, o relatório, que apresentou apenas quatro páginas, apontou que a empresa tinha até dezembro do ano passado uma dívida total de R$ 1,18 bilhão.

Vale lembrar que o mandatário assumiu o controle da SAF a partir de maio sob efeito de uma liminar obtida no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, algo que sacramentou a saída da 777 Partners.