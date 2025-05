Três clubes da Série A não publicam demonstração financeira de 2024 no prazo

Os três estão, assim, fora do prazo. Cariocas, mineiros e gaúchos tinham até o dia 30 de abril para divulgar o balanço nas plataformas digitais, conforme aponta a Lei Geral do Esporte. A legislação exige também que os demonstrativos sejam auditados por uma empresa independente.

Segundo levantamento do economista Cesar Grafietti nesta quinta-feira (1), três clubes da Série A ainda não publicaram as demonstrações financeiras do ano passado: Botafogo, Atlético-MG e Juventude. Os dois primeiros ainda não divulgaram os balanços da SAF.

Esta norma abarca todas as entidades esportivas que empregam atletas profissionais, independentemente se são clubes-empresa, como Atlético e Botafogo, ou associações, como no caso do Juventude.

Os clubes podem sofrer punições pelo desacordo com a legislação. No caso, por exemplo, dos modelos associativos, o presidente pode ficar inelegível por cinco anos. Outra sanção seria a saída do Profut, programa de refinanciamento das dívidas com o governo federal.