Por cláusula, John Kennedy não pode retornar ao Fluminense

Emprestado ao Pachuca (MEX), o atacante ainda tem contrato com o Fluminense. No entanto, segundo publicação do “ge” desta quinta-feira (1º), não há possibilidade de um pedido pelo retorno do jogador de 22 anos.

A lesão de Germán Cano gerou um rebuliço nas redes sociais por parte da torcida do Fluminense. Afinal, com problema no joelho esquerdo, o argentino ficará ao menos seis semanas fora de ação pelo Tricolor . E os torcedores levantaram o nome de John Kennedy como “opção” para o comando de ataque.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

LEIA MAIS: Fluminense registra receita recorde com alta na venda de jogadores

Isso porque a cadência do atacante ao time mexicano conta com cláusula de opção de compra. Ainda de acordo com a matéria, o valor é de US$ 6 milhões (cerca de R$ 34,5 milhões no câmbio atual) por 70% de seus direitos.

Dessa forma, a única possibilidade de retorno de John Kennedy ao Fluminense seria uma devolução por parte do Pachuca. Algo, porém, improvável, levando em consideração o momento do jogador por lá. Apesar de vir de sequência de seis jogos sem balançar as redes, ele tem nove gols em 18 partidas, sendo 15 como titular. Assim, Kennedy é o vice-artilheiro do time na Liga Mexicana – atrás apenas de Rondón (dez).

Na última quarta (28), ele contribuiu com uma assistência na vitória fora de casa por 2 a 1 sobre o Monterrey, que classificou o Pachuca às quartas de final. A equipe enfrentará ninguém menos que o América na próxima fase em jogos de ida e volta: na próxima terça (6) e sexta (9).