Nottingham perde para o Brentford e vaga à Champions se complica

Em casa, Forest vê o rival londrino fazer 2 a 0. Com isso, perde a chance de voltar à zona de classificação do Inglês para a LIga dos Campeões

Para decepção da sua torcida, o Nottingham Forest perdeu grande oportunidade de ficar muito bem na briga por uma vaga para a Liga dos Campeões. Afinal, em pleno City Ground, viu o Brentford vencer por 2 a 0. Decepcionou a torcida que lotou a sua casa nesta quinta-feira, 1/5. Os gols foram de Schade e Wissa, um em cada tempo.

O Nottingham soma três derrotas nos últimos quatro jogos da Premier League. Com isso, para nos 60 pontos. Assim, está em sexto lugar e perdeu a chance de entrar na zona de classificação para a Champions (G5) e voltar ao terceiro lugar. O Brentford, com esta importante vitória fora de casa, é o 11º. Porém, com seus 49 pontos, ainda sonha com uma vaga para a Liga Conferência da Europa.