No aniversário de 113 anos, torcida do Operário confia em vitória sobre o Vasco

O dia 1º de maio marca o dia do Trabalhador no Brasil e também o aniversário de 113 anos do Operário-PR, que enfrenta o Vasco no primeiro jogo da terceira fase da Copa do Brasil. Atuando em casa, os torcedores do Fantasma estão confiantes em sair com a vitória e levar a decisão para o Rio de Janeiro. O Jogada10, com o jornalista Gabriel Sawaf, acompanha de perto o clima nos arredores do estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa, no Paraná.

Mesmo em má fase na Série B, afinal venceu somente uma partida e ocupa a 15ª colocação, a torcida do Operário demonstra confiança para encarar um Vasco sem técnico, já que Carille foi demitido no último domingo após a derrota para o Cruzeiro. Felipe Loureiro assume interinamente.