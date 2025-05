Monsalve fica frustrado com derrota do Grêmio: ‘Não tivemos capacidade’

O Grêmio sofreu uma derrota de virada por 3 a 2 para o CSA, no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil , na quarta-feira (30). O revés expôs nova performance abaixo das expectativas. Inclusive, a fragilidade defensiva continua sendo um pesadelo. Assim, o cenário indica que o técnico Mano Menezes terá de se empenhar por um maior período para solucionar as carências da equipe.

O colombiano revelou sua frustração com a falta de competência do Grêmio em sustentar a vantagem. Aliás, é o quarto duelo consecutivo, que isto ocorre. O camisa 11 também fez uma análise sobre sua performance, mesmo que em um contexto incomum, improvisado como atacante pelo lado esquerdo.

“Há três jogos eles estavam falando que eu era craque e é normal. Quando a gente tem uma capacidade assim, sempre vão ter críticas e eu sempre estou preparado para isso. Não tenho nenhum problema de receber essas críticas. Eu sei como estou, eu sei minhas condições e não tenho problema com isso”, afirmou.

O Grêmio volta a campo para enfrentar o Santos pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, no domingo (4), às 16h, na Arena. O time precisa iniciar uma reação no torneio, já que se encontra na zona de rebaixamento, na 18ª posição, com cinco pontos.

