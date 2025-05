Mano, irritado, diz que Grêmio perdeu grande oportunidade para vencer

Técnico diz que Grêmio tinha vitória nas mãos, com 2 a 1 e poucos minutos para o fim. Mas a defesa falha e leva o 3 a 2 do CSA na Copa do BR

Mano Menezes foi bastante crítico com a defesa do Grêmio na derrota por 3 a 2 para o CSA. O jogo rolou nesta quarta-feira, 30/4, pela ida da terceira fase da Copa do Brasil. Mano lamentou demais que o time falhasse nos três gols. Além disso, reclamou da falta de tranquilidade. Afinal, após conseguir virar o jogo para 2 a 1, restando dez minutos para o fim, cedeu a revirada. E a derrota deixa os gremistas em desvantagem para o jogo de volta, dia 20/5, em Porto Alegre.

“Perdemos uma grande oportunidade de vencer. O jogo foi parelho, posse igual, finalizações quase iguais. O CSA com mais posse no campo ofensivo, mas número de chances um pouco maior. Enfim, em um jogo difícil como esse, a gente saltou na frente quase aos 40 do segundo tempo. Mas deixou escapar da pior maneira, pois o time tem de aprender a sustentar o resultado nos momentos decisivos”, disse Mano, para completar:

“É natural que o time da casa, perdendo o jogo por um gol, vá tentar uma pressão final. E nós erramos o posicionamento defensivo, saímos da linha, e isso fez com que a defesa ficasse desarrumada no gol do empate, com nossa dupla de centrais fora da linha da bola. E depois uma falta. Rebatemos a bola e não era necessário abraçar nunguém para fazer a falta. Eles cobraram bem a falta e fizeram o gol”.

Mano e os próximos desafios do Grêmio

Mano diz que espera, com mais tempo para trabalhar, ajustar a equipe para começar a ter resultados. Afinal, em quatro jogos sob o seu comando, soma três emates e uma derrota.

“Vamos trabalhar muito. Temos agora o Brasileiro, um jogo com o Santos. Na Copa do Brasil, temos uma boa chance de reverter a desvantagem de um gol em nossa casa. Mas não podemos achar que teremos facilidade. Vamos tentar ter uma equipe mais estrururada para fazer um bom jogo cintra o CSA