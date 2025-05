Manchester United é letal, vence o Bilbao na Espanha e fica perto da final da Liga Europa

O resultado deixa o United bastante confortável para chegar à decisão. Afinal, pode perder por dois gols de diferença, em Old Trafford, para garantir classificação. Por outro lado, frustra os planos do Athletic Bilbao, que pode ver o sonho escapar de jogar a final da Liga Europa em sua casa. Na outra semifinal, o Tottenham venceu, em Londres, o Bodo/Glimt, por 3 a 1.

O Manchester United está com a faca e o queijo na mão para se garantir na final da Liga Europa. Nesta quinta-feira (1), os Red Devils não tomaram conhecimento do Athletic Bilbao e venceram, em pleno San Mamés, por 3 a 0. Casemiro e Bruno Fernandes (2) fizeram os gols dos ingleses. O brasileiro, inclusive, fez grande partida, contribuindo ainda para interceptações e bons passes.

As duas equipes voltam a se enfrentar na próxima quinta-feira (8), em Old Trafford, às 16h (de Brasília). Contudo, pelos respectivos campeonatos nacionais, elas jogam no domingo. Enquanto o United visita o Brentford às 10h, o Athletic faz o clássico basco com a Real Sociedad, às 16h, no Anoeta.

Diante de sua fanática torcida no San Mamés, o Athletic foi melhor no início do jogo, apesar do gol anulado de Garnacho logo aos quatro minutos. A equipe basca marcava de forma avançada e dificultava a saída de jogo do rival. Tanto que Berenguer roubou a bola de Ugarte e obrigou Onana à grande defesa.

Bilbao perde chance clara antes de levar os gols do United

A melhor chance dos donos da casa, contudo, ocorreu aos dez minutos. Após cruzamento da esquerda, Iñaki Williams apareceu livre na área e cabeceou para fora, diante de Onana. Em seguida, Lindelof tirou uma bola em cima da linha e evitou o gol do Bilbao.