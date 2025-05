Manchester City x Wolverhampton: onde assistir, escalações, arbitragem

Jogo abre a 35ª rodada inglesa. Vitória manterá o City na zona de Champions e ao 3º lugar provisório / Crédito: Jogada 10

A 35ª rodada do Campeonato Inglês tem início nesta sexta-feira (2/5), com o jogo entre Manchester City e Wolverhampton. A partida ocorre na casa dos Citizens, o Etihad Stadium, às 16h (de Brasília). O City entra nesta rodada em quarto lugar, com 61 pontos. Assim, se vencer, vai manter a posição no G5 (vaga à Champions) e subir uma posição. Contudo, o Wolverhampton, que já atingiu o objetivo de não cair de divisão, almeja vencer o rival poderoso. Dessa forma, confirmaria a boa fase. No momento, o time do treinador Vitor Pereira (ex-Corinthians e Flamengo) é o 13º colocado, com 41 pontos. Vale destacar que a Premier League já conhece o seu campeão: o Liverpool, que tem 82 pontos, contra 67 do vice-líder Arsenal. Mas como restam apenas mais quatro rodadas (12 pontos em jogo), os Gunners não alcançam mais os Reds. Aliás, também são conhecidos os três rebaixados: Ipswich, Leicester e Southampton.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Assim, a maior briga está pelas quatro das cinco vagas para a Champions em jogo no Inglês. O Liverpool assegurou a sua.Mas seis times ainda estão na disputa pelas que restam: Arsenal (67), Newcastle (62), Manchester City (61), Chelsea (60), Nottingham Forest (60) e Aston Villa (57). Onde assistir Os canais ESPN e Disney+ transmitem a partir das 16h (de Brasília). Como chega o Manchester City O técnico Guardiola, como acontece durante toda a temporada, tem uma série de desfalques de peso. Desta vez, além de Rodri, o Bola de Ouro de 2024 e que perdeu a temporada inteira por lesão, não jogam: Haaland, Aké, John Stones, Oscar Bobb e o goleiro Ederson. Para o gol, segue Ortega. Para substituir Haaland, a opção segue com Marmoush. Enfim, o treinador mais uma vez colocará um trio ofensivo, com Doku e De Bruyne ao lado do egípcio. Assim, o brasileiro Savinho e Grealish seguem como opções no banco para o segundo tempo. Como chega o Wolverhampton Vitor Pereira, mais uma vez, deve optar por um esquema 4-2-3-1, com Larsen como o atacante enfiado e dando total liberdade para Matheus Cunha chegar até a área. Vem dando certo em vários jogos. Assim, pode voltar a funcionar diante do City.