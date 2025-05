Luva de Pedreiro dá dica nas redes sociais após revés na Justiça contra ex-empresário

Luva de Pedreiro e o revés na Justiça

A sentença judicial reconheceu que, apesar de Luva ter alegado desconhecer o conteúdo contratual firmado com a ASJ Consultoria, empresa de Allan Jesus, ele já contava com uma equipe jurídica no momento da assinatura. Conforme o texto do juiz Mário Cunha Olinto Filho, não houve qualquer irregularidade ou vício de consentimento que justificasse a anulação do contrato. Vale frisar que ainda há recurso para decisão.

O valor de R$ 3.250.000,00 corresponde à multa contratual, acrescida de juros, além de indenizações por danos morais e reembolso de investimentos realizados. A defesa de Allan Jesus ainda requisita mais de R$ 120 mil, alegando prejuízos à imagem do empresário em razão da exposição pública do caso.

Essa é a primeira vitória de Allan Jesus no processo movido contra o ex-cliente, após uma longa disputa judicial marcada por acusações públicas e desentendimentos. Em 2022, Luva de Pedreiro anunciou a ruptura com o empresário e, desde então, iniciou uma nova trajetória profissional com outros agentes.