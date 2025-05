Justiça autoriza envio de provas contra Bruno Henrique, do Flamengo, a STJD e CPI

A Justiça do Distrito Federal negou, nesta quarta-feira (30), um pedido de parentes de Bruno Henrique, do Flamengo, para decretar o sigilo na investigação. Assim, ela autorizou a Polícia Federal que as provas da apuração sobre o possível envolvimento do atacante com apostas esportivas siga para o STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva). A informação é do portal “ge”.

A decisão do juiz Fernando Brandini Barbagalo, então, abre a possibilidade de que o órgão possa instaurar um novo inquérito contra o atleta. A acusação gira em torno de um cartão amarelo no duelo com o Santos pelo Campeonato Brasileiro de 2023.